Вероятнее всего, санкции будут сняты только после подписания мирной сделки.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заверил союзников из Европы о намерениях Администрации Дональда Трампа сохранять санкционный режим в отношении России до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение между Киевом и Москвой.

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства передал эту информацию группе европейских коллег 18 февраля, после встречи российской и американской делегации в Саудовской Аравии. Такое обещание могло принести облегчение европейским союзникам, опасавшимся, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в пользу российских интересов.

Bloomberg напоминают, что многие американские санкции, введённые при экс-президенте Джо Байдене, объявлялись в координации с Европейским союзом. В случае, если Вашингтон решит отказаться от санкционного режима, то Европа получит серьёзный удар по своим попыткам лишить Россию доходов для финансирования оборонно-промышленного комплекса и других оборонных расходов.

Ранее Марко Рубио уже говорил, что американские санкции, как и любые другие введённые против России, являются результатом российско-украинского конфликта. Если все стороны пойдут на уступки и выйдет завершить конфликт, то американские санкции будут сняты. Что касается европейских санкций, то тут, по словам Рубио, «есть и другие стороны», поэтому им тоже придётся в какой-то момент присоединиться к столу переговоров. В то же время в Европейской комиссии дали понять о нежелании отзывать санкции против Москвы даже если такое решение примет Вашингтон.