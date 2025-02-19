Он подчеркнул, что это не желание Москвы, а лично его позиция.

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что политический рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до 4% (откуда данные - политик не уточняет), а в стране давно не было выборов.

Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Следующие президентские выборы были запланированы в 2024 году, но их проведение оказалось невозможно из-за соответствующего запрета в законе, регламентирующем статус военного положения. В соответствии со статьёй 108 Конституции Украины, Зеленский исполняет обязанности главы государства до вступления в должность новоизбранного президента.

По словам американского президента, если Киев рассчитывает получить место за столом переговоров, то на территории Украины должны пройти президентские выборы. Он подчеркнул, что проведение выборов является не желанием России, а его личной позицией.

Украинские власти не планируют проводить выборы до тех пор пока, пока не будет отменено военное положение. При этом, как объяснял ранее украинский депутат Фёдор Вениславский, проведение выборов возможно только после получения гарантий долгосрочного мира.