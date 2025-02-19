Не исключено, что сумма впоследствии вырастет до $10 млрд, но всё зависит от запасов Европы.

Издание Politico, ссылаясь на источники в лице трёх европейских дипломатов, пишет, что Европейский союз готовит пакет военной помощи Вооружённым силам Украины, общая стоимость которого составит не менее 6 миллиардов долларов. Отмечается, что сумма может вырасти до 10 миллиардов долларов и даже больше, но всё зависит от того, какие запасы у Европы. Таким образом пакет помощи может стать крупнейший с февраля 2022 года.

По данным издания, в предстоящий пакет помощи могут войти современные системы противовоздушной обороны, а также полтора миллиона артиллерийских снарядов.

Не уточняется, является пакет военной помощи общим от всего Европейского союза или инициативой конкретных стран-участников. При этом, как подчёркивает один из дипломатов, наиболее вероятным является второй сценарий, ведь Венгрия не одобрит какую-либо помощи на уровне всего европейского сообщества. Нет информации и о том, в какие сроки поставят всё обещанное оружие, ведь вышеупомянутое количество боеприпасов слишком большое, чтобы Европа могла произвести и доставить его в ближайшие месяцы.

В материале Politico говорится о том, что представить данный пакет военной помощи могут уже 24 февраля 2025 года во время символичного визита европейских комиссаров в Киев.