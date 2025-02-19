Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с американским дипломатом Китом Келлогом.

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи со специальным представителем Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом заявил, что Соединённые Штаты Америки не планируют снижать свою активность в Восточной Европе, в частности на территории польского государства.

По словам польского президента, особенно это касается вопроса безопасности и сокращения количества американских войск - никаких изменений не предвидится. Он утверждает, что Варшаву в этом заверили представители Вашингтона. Дуда также выразил надежду на скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта.

Согласно данным Государственного департамента, на территории Польши пребывает около 10 тысяч американских военнослужащих в составе боевой группы. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет уже ранее говорил, что Варшава может даже ожидать усиление американского присутствия на своих территориях, то есть речи о снижении активности Вашингтона в Восточной Европе не идёт. Тем не менее, глава Пентагона акцентирует внимание на невозможности постоянного присутствия американских войск в Европе.