По её словам, в Европе с этим согласны.

Вчера в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона прошла внеплановая встреча, посвящённая урегулированию российско-украинского конфликта. В ней приняли участие восемь стран Европы, а также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По итогам встречи Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе подтверждают приверженность принципу «мир через силу», который до этого уже упоминал американский президент Дональд Трамп. По её словам, Украина заслуживает такой формат мира, который будет уважать её «независимость, суверенитет, территориальную целостность».

Она акцентирует внимание на необходимости для Украины надёжных гарантий безопасности, в то же время указывая на важность усиления обороны в самой Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи в Париже подтвердил готовность стран Европы предоставить Украине гарантии безопасности и даже возглавить этот процесс. Европейские государства также согласились инвестировать в свою оборону, но, как отмечает он, детали ещё предстоит обсудить.