Он считает, что украинская армия должна быть сильной даже после подписания мирного соглашения.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию N-TV заявил, что Европа не допустит демилитаризации Украины. Он также подчеркнул, что без европейских стран переговоры между Украиной и Россией невозможны, ведь европейцы имеют право на голос в вопросе безопасности континента.

По словам главы немецкого правительства, в Европе «не позволят» согласиться с демилитаризацией Украины. Он считает, что Вооружённые силы Украины даже после подписания мирного соглашения должны оставаться достаточно сильными, чтобы иметь возможность предотвратить нападение.

Шольц, реагируя на уже происходящие контакты между Соединёнными Штатами Америки и Россией по вопросу Украины, отметил, что «через голову Европы» у них ничего не получится. При этом он рассчитывает на продолжение Вашингтоном помощи Украине.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил о том, что раз Украина не сможет вступить в НАТО, ей необходимо обеспечить 1,5-милионную армию, которая должна быть вооружена при помощи союзников. Он не уточнил, откуда украинская армия возьмёт такое количество военнослужащих, учитывая, что в стране проживает до 15 миллионов мужчин возрастом от 18 до 60 лет, то есть каждый десятый из них должен взять оружие в руки.