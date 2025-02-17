Украинские военные используют западное оружие по советски и напрасно тратят вооружение НАТО.

Издание The Telegraph пишет о том, что Вооружённые силы Украины должны были предоставлять кадры применения западного оружия, чтобы убедиться в том, насколько оно целесообразно используется. Предоставленные кадры удивили британских военных в том, как напрасно расходуется дорогостоящее вооружение стандартов НАТО.

По данным издания, украинская армия использует западное оружие по «советскому подходу», безрассудно тратя значительное количество современных вооружений.

В качестве примера приводится ситуация с переносными противотанковыми комплексами Next generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), которые выпускаются украинскими военными залпом из пяти или шести зарядов. Таким образом один такой залп обходится британскому бюджету в 120 тысяч фунтов стерлингов или почти 14 миллионов рублей.

В рядах украинской армии также были замечены ситуации, когда военные бросали переносные комплексы FGM-148 Javelin. Как подчёркивает британский военный, теперь, вероятнее всего, у российской армии больше американских комплексов, чем у Великобритании. Стоит напомнить, что Вооружённые силы Украины имеют наибольшее количество Javelin среди всех армий мира.