Отмечается, что под запрет могут попасть товары, которые не соответствуют европейскому стандарту.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе рассматривают возможность введения запрета на импорт продуктов питания, произведённых за пределами сообщества и не соответствующих европейским стандартам. Такое решение может быть принято в ответ на тарифную политику Соединённых Штатов Америки, чтобы защитить местного производителя.

По данным издания, в список могут попасть соевые бобы, которые импортируются из Соединённых Штатов Америки. В штатах их выращивают с использованием пестицидов, запрещённых на территории всего Европейского союза. Помимо этого рассматривается введение более высоких стандартов животноводства, вплоть до установления требований к площади и чистоты помещения, где разводят животных.

Европейский комиссар по здравоохранению и ветеринарии Оливер Вархейи, чьи слова приводит Financial Times, видит очень чёткие сигналы от парламентов стран-участников и фермерского сообщества Европейского союза, о том, что существующие запреты и требование на территории государств союза должны распространяться и на иностранную продукцию.

В Европейской комиссии считают политику Дональда Трампа, предполагающую введение взаимных пошлин, неправильной, обещая реагировать на барьеры для свободной торговли.