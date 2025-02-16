Израильская и палестинская сторона могут перейти ко второму этапу мирного соглашения.

В декабре 2024 года ХАМАС и Израиль заключили мирное соглашение, которое в рамках первого этапа предусматривает обмен пленными. При переходе к следующему этапу урегулирования палестино-израильского конфликта палестинскому движению придётся принять условия Тель-Авива и отказаться от управления сектором Газа, чего требуют как израильские, так и американские чиновники.

Издание The Jerusalem Post сообщает, что высокопоставленный чиновник ХАМАС Усама Хамдан сообщает об отказе группировки от управления анклавом в рамках перехода к следующему этапу соглашения.

Помимо этого издание приводит данные портала Walla, который пишет о том, что Хамдан подтверждает приверженность ХАМАС мирному соглашению в том случае, если Израиль продолжит выполнять свои обязательства и освобождать палестинских заключённых.

По задумке американского президента Дональда Трампа, в конечном итоге сектор Газа перейдёт под управление Соединённых Штатов Америки для его восстановления. В таком случае ХАМАС навсегда покинут анклав, а палестинское население, вероятнее всего, будет вынуждено временно переселиться в другие страны, пока идёт восстановление.