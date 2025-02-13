Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

Известно, что американский президент Дональд Трамп ведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на уровне США - Россия. Он не видит ничего в том, что такие контакты происходят без участия Киева. Пока Трамп делится информацией о том, как будут развиваться события в дальнейшем, в Европе настаивают на участии в переговорах по Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины на фоне саммита по безопасности в Париже, сообщают, что заручились поддержкой Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и других стран Европейского союза. Все они требуют от Дональда Трампа права участвовать в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Отмечается, что европейские страны разделяют цель дальнейшей поддержки Украины, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Министры иностранных дел стран Европы настаивают на том, что они вместе с Украиной должны участвовать в любых переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Более того, европейские министры считают необходимым предоставление Украине «сильных гарантий безопасности», поскольку речь идёт о севроатлантической безопасности и безопасности Европы.