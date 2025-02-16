По его мнению, санкции находятся на уровне 6 из 10, но их реализация - 3 из 10.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, рассуждая на Мюнхенской конференции по безопасности на тему санкционной политики против России, заявил, что оценивает уже введённые санкции по шкале от 1 до 10 всего на 6 баллов. Он акцентирует внимание на том, что основной удар вводимых против Москвы санкций направлен на российские нефтепродукты.

Тем не менее, американский чиновник подчеркнул, что реальная реализация санкций равна лишь 3 из 10, поскольку «российский теневой флот» свободно перемещается по Балтийскому морю, перевозя нефтепродукты. В качестве примера, как американские санкции позволили Вашингтону «сломать страну», он приводит Иран, против которого Дональд Трамп ввёл рекордное число санкций во время своего первого президентского срока.

Кит Келлог отметил, что план оказания давления на Россию должен быть комплексным и всеобъемлющим. он не исключает давление и на Северную Корею.

Несмотря на всё вышесказанное, пока что Келлог не анонсирует какие-либо санкции или другие экономические меры принуждения в отношении России. Он лишь рассуждает на тему того, с каким давлением может встретиться Москва.