Об этом сообщают американская и российская сторона.

Вчера состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Марко Рубио. Отмечается, что разговор провели по инициативе Вашингтона. Об этом сообщает российское и американское внешнеполитические ведомства.

На сайте Государственного департамента пишут, что во время разговора Рубио подтвердил приверженность американского президента Дональда Трампа поиску решения для завершения российско-украинского конфликта. Обсуждались и другие вопросы, связанные с потенциальным двусторонним сотрудничеством. В то же время российская сторона подтверждает договорённость министров о поддержании каналов коммуникации для решения проблем в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами Америки.

Марко Рубио и Сергей Лавров условились взаимодействовать по международной тематике, в частности по урегулированию российско-украинского, палестино-израильского и других конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и других региональных направлениях. Стороны согласны с тем, что необходимо работать вместе над восстановлением межгосударственного диалога, поддерживая регулярные контакты и проводя встречи на высшем уровне.