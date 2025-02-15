Его прогноз опирается на действия Трампа.

На фоне активных обсуждений российско-украинского конфликта и восстановления контактов между Соединёнными Штатами Америки и Россией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спрогнозировал, когда завершатся боевые действия на территории Украины.

По его мнению, в течение следующих шести месяцев можно будет обеспечить прочную договорённость о прекращении конфликта. На вопрос Карлсона, можно ли ожидать заключения мирного соглашения в ближайшие полгода, Орбан ответил: «Да, определённо. Даже раньше, я так думаю». Свой прогноз он связывает с действиями Дональда Трампа.

Виктор Орбан подчеркнул, что только сильные люди добиваются мира и сейчас у власти находятся сильные лидеры, которые способны достичь соглашения.

Ранее уже сообщалось о том, что Саудовская Аравия готова принять личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, чтобы они обсудили возможность завершения российско-украинского конфликта. Как раз таки Эр-Рияд был назван Трампом как одно из возможных мест, где лидеры могли бы встретиться.