Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Саудовская Аравия готова стать площадкой для встречи Трампа и Путина
Об этом сообщает МИД страны в своём заявлении.

На официальной странице Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в социальной сети X (бывший Twitter) сообщается, что Эр-Рияд готов стать площадкой для проведения личных переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

В сообщении приветствуют проведённый между президентами стран телефонный разговор 12 февраля, тем самым подтверждая усилия по достижению мира между Украиной и Россией. Упоминается и то, что ранее Саудовская Аравия уже предлагала Киеву и Москве «добрые уступки» для политического урегулирования российско-украинского конфликта, например, когда в марте 2022 года наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз согласился выступить посредником в переговорах.

Ранее Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным уже говорил о том, что планирует провести личную встречу с российским коллегой. В качестве места встречи рассматривается Саудовская Аравия, но политики готовы и на обоюдные визиты к друг другу, а Владимир Путин уже пригласил Трампа посетить Москву. Пока нет официальный информации, о том, где и когда лидеры обеих стран планируют встречаться для обсуждения актуальных тем.

#россия #сша #трамп #путин #саудовская аравия
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
1
В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
+
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
5
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
2
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
4
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
+
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
5
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
4
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
Страны Европы потребовали участия в переговорах по Украине
59
АвтоВАЗ оценил новую Lada Iskra в базовой версии в 1,2 млн рублей
5
НАСА назначило окончательную дату спасательной миссии для застрявших на МКС астронавтов
3
В космосе обнаружена звездная система-беглец, движущаяся со скоростью 2 миллиона километров в час
4
В Ubisoft рассказали о графических особенностях Assassin's Creed Shadows
1
CNN: Зеленский отказался от подписания соглашения с США об украинских ресурсах
1
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
1
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 572.42 с поддержкой Avowed, Civilization VII и Wuthering Waves
2
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
+
Обновление Android 15 приводит к неработоспособности некоторых смартфонов Motorola
1

Популярные статьи

Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
10
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
16
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
45
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
6
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
21
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
1
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
+

Сейчас обсуждают

Алмаз Шакиров
08:17
За многолетний опыт, я понял одно, что чем дороже мышка тем она хуже и бесммысленней. Что за 500р что за 15к, разницы абсолютно никакой нет, кроме всяких ненужных РГБ и доп кнопок. Что там без оплётки...
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
Владимир Салин
08:17
У жены на Flip 6 регион XXV тоже прилетело
Смартфоны Samsung серий Galaxy S и Galaxy Z получили февральское обновление Android 2025
Islombek89
08:16
Что ты несешь?
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
Кызахстанчево
08:00
что там святого? мамкины опозиционеры которые едят друг друга ?
В России исчезла функция переименования объектов на картах Google
Кызахстанчево
07:58
какая безопасность нужна украине и от кого, если сами украинцы занимались 30 лет подстрекательством в политике и вне политики, на бытовом уровне.
Минобороны Германии Писториус считает, что ЕС без США не обеспечат гарантии безопасности для Украины
Максим Сидоров
07:58
Подпишет, еще и просить американцев будет чтобы тоже подписали окончательно. Украинским элитам выбора другого нет. После таких косяков, если украина полностью перейдет под протекторат России, то её се...
Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче США права на полезные ископаемые
Md4cat93
07:57
Fold 6 регион KTC, с утра обновился.
Смартфоны Samsung серий Galaxy S и Galaxy Z получили февральское обновление Android 2025
Кызахстанчево
07:57
жиза 78х
Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче США права на полезные ископаемые
Кызахстанчево
07:56
самоуничтожение
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Александр Александрович
07:50
А можно я напишу что автор додик?
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем