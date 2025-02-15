Об этом сообщает МИД страны в своём заявлении.

На официальной странице Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в социальной сети X (бывший Twitter) сообщается, что Эр-Рияд готов стать площадкой для проведения личных переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

В сообщении приветствуют проведённый между президентами стран телефонный разговор 12 февраля, тем самым подтверждая усилия по достижению мира между Украиной и Россией. Упоминается и то, что ранее Саудовская Аравия уже предлагала Киеву и Москве «добрые уступки» для политического урегулирования российско-украинского конфликта, например, когда в марте 2022 года наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз согласился выступить посредником в переговорах.

Ранее Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным уже говорил о том, что планирует провести личную встречу с российским коллегой. В качестве места встречи рассматривается Саудовская Аравия, но политики готовы и на обоюдные визиты к друг другу, а Владимир Путин уже пригласил Трампа посетить Москву. Пока нет официальный информации, о том, где и когда лидеры обеих стран планируют встречаться для обсуждения актуальных тем.