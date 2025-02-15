Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что ввёл пошлины на импорт товаров из Китая, общая сумма которых составляет 600 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что тарифы являются рекордными и ни один американский президент не вводил столько пошлин.

В Китае отреагировали на принятое Трампом решение, назвав его проявлением протекционизма и односторонности, призвав прекратить «игры с нулевой суммой» (методика ведения игры, в ходе которой выигрыш победителя равен потере проигравшего). Министр иностранных дел страны Цинь Ган также выразил надежду, что Вашингтон перестанет сдерживать и подавлять Китай, ведь в противном случае Пекину придётся действовать аналогично и до конца, хотя есть возможность выстраивать между странами стабильные и устойчивые отношения

По мнению самого Дональда Трампа, он «спас» американскую сталелитейную промышленность во время своего первого президентского срока как раз таки придерживаясь своей тарифной политики. Американский президент напомнил, что Китай сбрасывал на американский рынок огромное количество стали, поэтому ему пришлось ввести серьёзные тарифы на импорт.

Ещё 13 февраля 2025 года Трамп объявил о планах постепенно вводить пошлины против тех стран, которые поступили точно так же по отношению к американским товарам.