Он считает, что страна может повторить экономический успех Польши.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в интервью Fox Business заявил, что его страна планирует принять участие в восстановление Украины и её экономики, причём не только при помощи разработки месторождений полезных ископаемых. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Киев в вопросах безопасности и ценностей, стремясь к более тесному сотрудничеству в сфере экономики.

По его словам, такие стремления будут выгодны обеим сторонам. Он утверждает, что Соединённые Штаты Америки извлекут свою долю из восстановления украинской экономики после завершения российско-украинского конфликта.

Скотт Бессент считает, что Вашингтон станет «катализатором экономического роста Украины», учитывая ожидаемый приток американских капиталов и инноваций. В пример он приводит Польшу, которая продемонстрировала рекордные темпы экономического роста за последние тридцать лет, задавая риторический вопрос: «Так почему Украина не может повторить этот успех?».

Американский министр пообещал, что Соединённые Штаты Америки примут участие в приватизации украинских государственных корпораций, начав сотрудничество в сфере ресурсов и атомной энергетики. Бессент отметил, что Украина обладает значительными залежами полезных ископаемых, большая часть из которых перерабатывается в Китае, хотя есть более «безопасные» способы - в Соединённых Штатах Америки или Европе.