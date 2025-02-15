Отмечается, что к такому призывает Великобритания, имеющая планы отправить миротворцев на украинские территории.

Известно, что Франция и Великобритания обсуждают возможность отправки миротворческих сил на территорию Украины после завершения боевых действий. При этом в Лондоне отказываются давать какие-либо подробные комментарии, не желая спекулировать на тему. В то же время в Соединённых Штатах Америки чётко дали понять, что их войска на территорию Украины отправлены не будут.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Великобритания, не имеющая собственных наземных средств противовоздушной обороны, пытается добиться от Соединённых Штатов Америки «воздушного прикрытия», которое необходимо миротворческих силам на украинских территориях. Взамен украинские власти могли бы предложить Вашингтону право на добычу полезных ископаемых, а в Вашингтоне назвали бы размещение средств противовоздушной обороны своей гарантией безопасности для Украины.

По данным издания, в Европе возмущены тем, что на Мюнхенской конференции по безопасности американская делегация фактически предоставила России все уступки ещё до начала официальных переговоров. Американские власти в очередной раз дали понять, что не хотят размещать свой контингент войск на территории Украины.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет уже говорил, что отправляемые на украинские территории миротворцы должны быть из внеблоковых стран.