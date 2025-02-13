В качестве миротворцев могут выступить только европейские войска.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что Вашингтон не намерен отправлять свои войска на территорию Украины в качестве миротворческих сил. Он считает, что безопасность страны можно гарантировать боеспособными европейскими и не европейскими войсками, но при условии, если они не входят в состав НАТО, чтобы на них не распространялась пятая статью Вашингтонского договора, регламентирующая положение о коллективной обороне государств-участников североатлантического альянса.

Глава американского оборонного ведомства также акцентирует внимание на том, что вступление Украины в НАТО не может быть частью мирного плана. Он также не видит возможности для возвращения к государственным границам страны на момент 2014 года.

Тем не менее, американский министр подчеркнул, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап, а Дональд Трамп рассчитывает на совместные усилия для завершения боевых действий.