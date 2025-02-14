Об этом стало известно по итогам встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендром Моди.

Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендром Моди на совместной пресс-конференции объявил о новых торговых соглашениях между странами.

В первую очередь индийские власти согласились снизить «несправедливые, очень высокие тарифы», которые препятствовали попаданию американских товаров на индийский рынок.

Страны также согласовали участие в совместном проекте по строительстве торгового пути из Индии в Америку. Отмечается, что он будет проходить от Индии до Венесуэлы, Италии и до Соединённых Штатов Америки, соединяя партнёрские страны железными дорогами, портами и подводными кабелями. Моди утверждает, что в планах Вашингтона и Нью-Дели добиться удвоения двусторонней торговли, достигнув отметки в 500 миллиардов долларов до 2030 года.

Индийский премьер согласился сосредоточиться на торговле нефтью и газом. По словам американского президента, у Соединённых Штатов Америки есть гораздо больше энергоносителей, чем у любой другой страны в мире, а как раз таки это необходимо Индии. Он пообещал объявить об очень крупных сделках уже в ближайшее время.

Помимо прочего Вашингтон движется на пути к завершению сделки по продажу Индии американских истребителей F-35, которые имеются на вооружении далеко не всех стран Европы.