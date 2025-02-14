Для этого российско-украинский конфликт со всеми его вытекающими необходимо признать «чрезвычайной ситуацией».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уже сегодня необходимо взглянуть в реальность того, что означают действия и заявления Администрации Дональда Трампа для Украины, Европы и всего мира. Он считает неспособность действовать угрозой для европейской безопасности, а также континента в целом.

По этой причине немецкий канцлер предлагает признать российско-украинский конфликт «чрезвычайной ситуацией», указав на его серьёзные последствия для безопасности Германии и Европы. В таком случае Берлин, руководствуясь Конституцией, сможет оказывать поддержку Украины путём выделения дополнительных средств вне рамок федерального бюджета страны.

Шольц не уточнил, о каких именно суммах и пакетах помощи идёт речь. При этом он в очередной раз призвал к реформе «долгового тормоза», чтобы открыть возможности для инвестирования в военно-промышленный комплекс Европы. Свою позицию он объясняет тем, что речь идёт о безопасности Германии, а сам вопрос нельзя откладывать с учётом последних заявлений Дональда Трампа.

Ранее уже немецкое правительств пытались добиться выделение трёх миллиардов евро дополнительного финансирования для Украины, но в конечном итоге о соответствующем решении не было объявлено.