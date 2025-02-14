Украинские власти считают, что пока на столе переговоров ничего нет - нет и смысла говорить с Москвой.

Не так давно американский президент Дональд Трамп анонсировал переговоры Соединённых Штатов Америки, России и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Политик не уточнял, какие именно чиновники будут представлять страны и будет ли встреча общая или Вашингтон попросту проведёт переговоры с каждой стороной по отдельности.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что украинская позиция остаётся неизменной и на конференции в Мюнхене не будет разговора между Украиной и Россией. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

По словам украинского чиновника, для начала Соединённым Штатам Америки необходимо переговорить с Украиной, а Европе - стать участником любых переговоров, направленных на настоящий и длительный мир. Он считает, что только согласованная позиция всех сторон переговорного процесса позволит сесть за стол переговоров с Россией. Литвин не видит причин встречаться с российскими властями, пока на столе переговоров ничего нет.

Впрочем, по-прежнему остаётся непонятным формат переговоров. Так или иначе, как показал опыт последних дней, Соединённые Штаты Америки не видят никаких проблем в ведении переговоров с Россией без участия Украины и Европы.