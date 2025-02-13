Они просмотрят платежи ведомства, чтобы узнать, на что ушли деньги.

Исполняющий обязанности Администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джанет Петро сообщила, что Департамент эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском планирует изучить расходы ведомства. Её слова приводит издание Reuters.

По её словам, все опасения, которые возникнут у аудиторов, будут рассматриваться юридической группой NASA. Петро акцентирует внимание на том, что космическое агентство само пригласит DOGE, чтобы они провели аудит так, как делали в других ведомствах: ознакомятся с платежами и тем, на что были потрачены деньги.

Известно, что Дональд Трамп поручил DOGE провести аудит расходов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки и Министерства образования. Американский президент также не исключает, что департамент может заняться аудитом и других ведомств, учитывая то, как у них получается находить нецелесообразные расходы.

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что чиновники в Соединённых Штатах Америки извлекают личную выгоду при заключении государственных расходов. Он не видит другой причины, почему некоторые чиновники подписывают такие невыгодные сделки..