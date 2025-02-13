Размещение миротворческих сил тоже вопросом, учитывая последнее заявление Пита Хегсета.

Дональд Трамп во время общения с американскими журналистами заявил, что Украина не сможет стать полноправным участником НАТО и его эта позиция устраивает, поскольку подобный сценарий «непрактичный». Более того, он считает, что Киев «маловероятно» выйдет на государственные границы 2014 года, а вернуть подконтрольные России территории не получится. В то же время он не исключает, что часть утраченных территорий украинские власти всё же вернут.

Что касается оказания помощи Украине, то тут американский президент подчеркнул, что Вашингтон её продолжает, но в Белом доме хотят какие-либо гарантии возвращения средств. По этой причине министр финансов Скотт Бессент едет в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским соглашение о совместной разведке редкоземельных ресурсов.

Трамп отметил и то, что не видит каких-либо проблем в ведении прямого диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией без участия Украины.

Размещение миротворческих сил на территории Украины тоже остаётся под вопросом, учитывая заявление министра обороны Соединённых Штатов Америки, который дал понять, что в качестве миротворцев могут быть только военные из стран, не входящих в состав НАТО.