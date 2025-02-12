Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Госдепе США сообщили о планах Трампа вернуть из РФ всех осуждённых американцев
Один такой обмен произошёл вчера.

На сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки опубликовали заявление Государственного секретаря Марко Рубио, который сообщил о планах американского президента Дональда Трампа вернуть из России всех осуждённых американцев.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Трамп уже сдержал своё обещание и вернул Марка Фогеля его родственникам. Тем не менее, он напоминает, что в России остаётся ещё другие граждане Соединённых Штатов Америки, которые находятся в заключении. В планах американского президента вернуть их всех.

Известно, что вчера специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф забрал из России американца Марка Фогеля, приговорённого в 2021 году на 14 лет лишения свободы за хранение запрещённых веществ. Пока нет информации о том, на кого обменяли заключённого. Дональд Трамп признал, что со стороны Вашингтона также были «уступки», но они оказались небольшие, поэтому обмен он оценивает как «жест доброй воли» со стороны Москвы, который, по его мнению, может возобновить отношения со страной.

#россия #сша #госдеп сша
Источник: state.gov
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
16
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
9
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra первыми получили февральское обновление Android
+
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
17
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
5
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
3
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Asus выпустила ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition
1
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Microsoft опять усложняет установку Windows 11 на несовместимых ПК, но есть простой способ это обойти
2
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
2
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
+
В России предлагают привлекать женщин в «мужские» профессии для борьбы с дефицитом кадров
5
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
2
GIGABYTE комплектует GeForce RTX 5080 и 5090 AORUS Master дополнительным 120-мм вентилятором
8

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
10
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
4
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
20
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
1
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
10
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:07
Реквестирую расширение статьи, добавлением в анализ машинного масла. Господи, за шо?... П.С. Данте скинешь потом скриншот, сколько тебе редакция потом денег за статью отвалит?
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Ренбокот
12:06
Нвидиа просто ссыт на лица покупателям, других слов нет.
Разъем 12VHPWR на RTX 5090 достиг температуры в 150°C
Andrey Kovalchuk
12:01
20+ А на контакт это вин. Такое комментировать - только портить. Полная шизофрения 🤣
Разъем 12VHPWR на RTX 5090 достиг температуры в 150°C
Кверт1919
11:52
Есть бутылка просроченого масла пишите в личку, продам за 100 рублей
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Baron_05
11:51
Да. И там где их было 1,2,3 проблем не было. И сечение было больше и жил в сумме больше.
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
Анна Франскевич
11:49
Я всего лишь константирую факты. Все в наших странах винду сами знаете откуда ставят, и я не исключение. А то что вам комплексы мешают признать очевидное. Это уже не моя проблема.
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
iRome0
11:46
Давай про семки уже пост, чё уж?
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Evgeny Chezarin
11:36
Не уследили санитары. Пациент снова выбрался из палаты и проник в служебное помещение, где он обнаружил клей, которым воспользовался вне прямого назначения.
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
Windmark_
11:34
Учил физику 😏
Разъем 12VHPWR на RTX 5090 достиг температуры в 150°C
Чaтo - -- - Бoт
11:32
Перемога! Рыжий балабол таки открыл, для себя, Америку. СРАМ! (Слава Рыжему, Америке - МАGА!)
NASA объявили о совместной миссии Crew-10 с российским космонавтом и иностранными астронавтами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем