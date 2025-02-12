Один такой обмен произошёл вчера.

На сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки опубликовали заявление Государственного секретаря Марко Рубио, который сообщил о планах американского президента Дональда Трампа вернуть из России всех осуждённых американцев.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Трамп уже сдержал своё обещание и вернул Марка Фогеля его родственникам. Тем не менее, он напоминает, что в России остаётся ещё другие граждане Соединённых Штатов Америки, которые находятся в заключении. В планах американского президента вернуть их всех.

Известно, что вчера специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф забрал из России американца Марка Фогеля, приговорённого в 2021 году на 14 лет лишения свободы за хранение запрещённых веществ. Пока нет информации о том, на кого обменяли заключённого. Дональд Трамп признал, что со стороны Вашингтона также были «уступки», но они оказались небольшие, поэтому обмен он оценивает как «жест доброй воли» со стороны Москвы, который, по его мнению, может возобновить отношения со страной.