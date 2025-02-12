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Nacvark
Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф совершил визит в Москву
По официальным данным известно лишь то, что он забрал осуждённого в России гражданина США.

Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф совершил на своём самолёте (вероятнее всего, бизнес-джете Gulfstream G650ER) визит в Москву, где в рамках обмена забрал гражданина Соединённых Штатов Америки Марка Фогеля - американского учителя, осуждённого в 2021 году российским судом по обвинению в хранении запрещённых веществ (хранил медицинские препараты, запрещённые в России).

Отмечается, что такой шаг является проявлением «доброй воли» со стороны Москвы, а также говорит о движении в правильном направлении, чтобы завершить российско-украинский конфликт. Уолтц уточнил, что Уиткофф уже покинул российское воздушное пространство с освобождённым американцем на борту.

При этом остаётся неизвестным, на каких условиях был освобождён американец. Обычно при заключении подобных сделок американские власти освобождали россиян. Примечательно, что до своего избрания Дональд Трамп критиковал Администрацию президента Джо Байдена за плохие сделки с Россией по обмену заключёнными, считая плату Вашингтона в них слишком высокой.

Информации о том, встречался ли Стив Уиткофф с какими-либо российскими чиновниками, официально не поступало. Американский дипломат, достигший соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, стал первым чиновником из Администрации Дональда Трампа, который посетил Москву.

#россия #сша #уиткофф
Источник: ru.euronews.com
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