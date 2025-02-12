Он рассчитывает, что это станет шагом к возобновлению отношений с Москвой.

Не так давно стало известно, что специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, где забрал с собой гражданина Соединённых Штатов Америки Марка Фогеля, осуждённого российским судом за хранение запрещённых веществ. Не уточнялось, встречался ли Уиткофф с российскими чиновниками и было ли возвращение американца главной целью визита.

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами отреагировал на событие, подчеркнув, что Россия очень хорошо обошлась с Вашингтоном. Его слова приводит ряд средств массовой информации, в частности телеканал WCIA.

Трамп выразил надежду, что это ознаменует начало отношений, благодаря которым удастся положить конец российско-украинскому конфликту. На вопрос о том, уступили ли Соединённые Штаты Америки что-то взамен, американский президент ответил: «Немного», но без каких-либо подробностей.

Ранее издание The New York Times писало о том, что Дональд Трамп расширил круг полномочий Стива Уиткоффа, уполномочив наладить контакты с Россией, чтобы активизировать усилия для завершения российско-украинского конфликта.