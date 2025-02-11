Немецкий канцлер проводил телефонные разговоры с американским президентом, обсуждая украинский вопрос.

Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц проводил телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Политик рассказал, о чём говорил Трампу, когда разговор заходил об Украине. Его слова приводит немецкий телеканал N-TV.

Немецкий канцлер сразу подчеркнул, что верит в чёткий сигнал от Соединённых Штатов Америки и рассчитывает на дальнейшую военную помощь Украине от Вашингтона. По его словам, он за это выступал, когда общался с американским президентом, и, вероятнее всего, этот сигнал ещё прозвучит с уст Дональда Трампа, поскольку России необходимо осознать, что ослабление поддержки Киева не произойдёт.

Шольц считает, что продолжение помощи Украине является необходимым условием для возможности ведения переговоров о завершении российско-украинского конфликта. Примечательно, что когда речь зашла о гарантиях безопасности и присутствии европейских войск на территории Украины, немецкий канцлер ушёл от ответа, назвав важным обеспечение сильной украинской армии, военная мощь которой будет превышать экономическую мощь Украины. Имеется ввиду, что Киев не сможет самостоятельно обеспечивать свою армию, учитывая то, какой громоздкой она должна оставаться.

Ранее Олаф Шольц уже говорил о том, почему выступает против отправки немецких войск на территорию Украины. Немецкий канцлер решил не говорить об эскалации или рисках при принятии соответствующего решения, а выкрутился из ситуации, заявив, что таким образом Европа сама создаст сигнал о невозможности возвращения Киевом утраченных территорий, ведь на границе будут иностранные войска, препятствующие этому.