На конференцию по теме вступления Украины в ЕС приехал высокопоставленный европейский чиновник, призвавший депутатов детально изучить те или иные ограничения, введённые в рамках военного положения.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение, которое предусматривает ограничение определённых прав человека, а также формирует новые органы управления - ставку Верховного главнокомандующего. Среди ограничений предусматривается отмена всех демократических процедур: проведение президентских или парламентских выборов, референдумов, рассмотрение поправок в Конституцию и другое.

Начальник Генерального директората Европейской комиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман на конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня» в Киеве заявил, что Украине следовало бы изучить, насколько оправданы те или иные ограничения, вводимые в стране в рамках военного положения.

Европейский чиновник подчеркнул, что после завершения российско-украинского конфликта Украина вернётся к «конституционной нормальности» и сможет проводить выборы. Тем не менее, Колман обратился к присутствующим на мероприятии депутатам Верховной рады Украины с рекомендацией уже сейчас «детально изучить» необходимость и пропорциональность действующих ограничений в рамках военного положения, в контексте их необходимости и пропорциональности.