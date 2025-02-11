Об этом сообщил глава региона Вадим Красносельский после завершения гуманитарных поставок европейского газа.

С 1 по 10 февраля 2025 года Приднестровье получало гуманитарные поставки газа от Европейского союза. За это время регион был обеспечен 26,275 миллионами кубометров трубопроводного газа, который использовали для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, а также промышленного сектора. Глава региона Вадим Красносельский поблагодарил должностные лица Европейского союза за содействие, сообщив, что больше Приднестровье не нуждается в гуманитарных поставках.

Красносельский утверждает, что в дальнейшем поставки газа будет обеспечивать венгерская компания при помощи «Молдовагаз», который предоставит транзитные мощности молдавской газотранспортной системы. Он также упомянул, что благодарен Кишинёву за принятое комиссией решение во время чрезвычайной ситуации в энергетической системе.

По словам главы региона, поставки газа от Венгрии стали возможны благодаря российской кредитной и функциональной поддержке. Он поблагодарил за это российскую сторону, подчеркнув, что приднестровцам больше не стоит беспокоиться о газоснабжении и положении энергетической системы.

Не уточняется, какой газ будет получать Приднестровье от Венгрии. Не исключено, что речь идёт о российском газе, который Будапешт получает через «Турецкий поток».