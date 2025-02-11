Речь о мобильной реактивной огнемётной залповой системе Sivalka VM8, которую назвали аналогом ТОС российского производства.

Подполковник Вооружённых сил Украины и ведущий сюжета «Армия TV» Сергей Мисюра рассказал об украинском аналоге тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино» российского производства. Речь идёт о мобильной огнемётной системе Sivalka VM8, разработанной на основе реактивной системы залпового огня.

Украинский офицер утверждает, что украинская система в модификации С-8ТЕР всего за 35 - 40 секунд способна запустить 16 термобарических ракет, которые поражают цели на расстоянии до десяти километров. По его словам, такого заряда хватает, чтобы покрыть огневым залпом целый гектар земли.

Система является мобильной и устанавливается на полноприводный колёсный внедорожник, что обеспечивается за счёт использования уменьшенного аналога российских термобарических снарядов для ТОС «Солнцепёк» и «Буратино». Украинский снаряд содержит в себе капсулу, которая после попадания распространяет аэрозоль и поджигается.

Мисюра подчеркнул, что Sivalka VM8 используется Вооружёнными силами Украины с августа 2024 года и успела зарекомендовать себя как эффективная мобильная установка, которая позволяет наносить удары как по живой силе на открытой местности, так и по легкобронированной технике. Оператор установки Святослав в сюжете «Армия TV» указал на преимущество украинской системы: запуск происходит на расстоянии, поэтому военные имеют возможность отойти в безопасную зону.