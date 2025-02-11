Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Член Палаты представителей Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Джо Уилсон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что представит Акт под наименованием Freedom First Lend-lease Act, который предусматривает оказание военной помощи американским партнёрам.

Конгрессмен-республиканец объясняет, что в документе предусмотрено предоставление американскому президенту Дональду Трампу «гибких полномочий» для отправки «победоносного оружия», которое позволит сдержать Россию, как это должен был давно сделать экс-президент Джо Байден. Уилсон призывает заставить Москву сесть за стол переговоров при помощи американской силы.

Не уточняется, на каких условиях его документ предусматривает ленд-лиз и вообще, имеет ли законопроект двухпартийную поддержку для его принятия.

Известно, что в мае 2022 года в Соединённых Штатах Америки уже принимали закон о ленд-лизе для Украины, который в итоге ни разу не использовался, поскольку всё оружие Киеву передавали в дар, когда законопроект предусматривал систему компенсаций Вашингтону за передаваемое вооружение. В 2024 году закон утратил свою силу.