Американский президент Дональд Трамп говорил о готовности ввести тарифы на европейские тарифы.





Американский президент Дональд Трамп продолжает вводить новые пошлины на импортируемые Соединёнными Штатами Америки товары. Недавно политик анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран мира. В ближайшее время о персональных пошлинах в отношении европейских товаров речи не идёт, но американский президент поднимал данный вопрос, а тарифы на металлы заденут в том числе Европу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию CNN прокомментировал возможное введение пошлин на импорт европейских товаров Соединёнными Штатами Америки, подчеркнув, что такая мера навредит как европейским государствам, так и американскому.

Французский президент сразу отметил, что Европейский союз не является первоочерёдной проблемой. Вашингтон сам для себя определил Китай главным конкурентном, на котором, как считает Макрон, американским властям необходимо сконцентрироваться. При этом Европа является союзником Соединённых Штатов Америки, и если в Вашингтоне рассчитывают, что регион возьмёт на себя больше ответственности в вопросах обороны и безопасности, то не следует вредить европейской экономике. Более того, как утверждает он, введение американскими властями пошлин на европейские товары чревато повышением цен и инфляцией в Соединённых Штатах Америки.

Эмманюэль Макрон также напомнил, что Европа является очень крупным покупателем американских цифровых услуг и это нельзя не учитывать, когда обсуждается вопрос торгового дефицита. Стоит напомнить, что введение Дональдом Трампом пошлин связано как раз таки с нарушением торгового баланса: Соединённые Штаты Америки больше тратят на импорт, чем получают с экспорта.