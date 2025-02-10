Подобные меры американский президент предпринимал во время своего первого президентского срока.

Ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вводил пошлины на импорт Соединёнными Штатами Америки металлов. В 2018 году были установлены в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из всех стран, кроме Канады и Мексики. Впоследствии пошлины также установили на канадские и мексиканские металлы, но уже в 2019 году их отменили вовсе.

Стало известно, что уже сегодня (вероятнее всего, ночью с 10 на 11 февраля по московскому времени) Дональд Трамп вновь введёт пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. В этот раз не будет перечня стран, на которые распространяется тариф, поскольку он затрагивает экспортёров из всех стран мира. Не уточняется, с какой именно даты пошлины вступят в силу.

Помимо этого американский президент планирует уже в ближайшие дни объявить о введении ответных тарифов на импорт товаров из всех стран, которые ввели пошлины на американскую продукцию. Он подчеркнул, что больше не могут продолжаться ситуации, когда Соединённые Штаты сталкиваются с тарифами в 130%, а Вашингтон в аналогичной ситуации не берёт ничего.

Слова американского президента с анонсом новых тарифов приводит издание Associated Press.