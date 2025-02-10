При этом Вильнюс может частично покрыть расходы самостоятельно.

В Балтийском море неоднократно происходили инциденты с повреждением подводных энергетических кабелей, основная часть которых связана с внешним воздействием. НАТО уже объявило операцию «Балтийский часовой» по охране подводной инфраструктуры. Тем не менее, повреждение подводных кабелей всё ещё не исключено полностью, а недавно была повреждена инфраструктура российской компании «Ростелеком».

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас после встречи с председателе Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его правительству необходимы 34 миллиона евро для обеспечения защиты подводных кабелей в акватории Балтийского моря. Литовские власти планируют запросить средства у Европейского союза.

Литовский премьер отмечает, что в целом Вильнюс может использовать собственные средства для частичного покрытия расходов, но окончательное решение будет зависеть от того, выделит ли Брюссель деньги на защиту подводной инфраструктуры. Палуцкас добавил, что запрошенные средства Вильнюс планирует потратить на физическую и технологическую защиту подводной инфраструктуры, а также меры, которые предотвратят рост цен на электроэнергию в случае разрыва кабелей.