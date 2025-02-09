Ситуация с разрывами подводных кабелей в акватории продолжается.

Ещё в прошлом году в Балтийском море произошёл ряд инцидентов, в ходе которых были повреждены подводные кабели стран Европы. На фоне этого НАТО начало в акватории операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»), целью которой является защита подводной инфраструктуры стран-участников североатлантического альянса.

Стало известно, что в этот раз в Балтийском море был повреждён подводный кабель, принадлежащий российской компании «Ростелеком». Отмечается, что повреждение российского кабеля, как и в прошлых инцидентах с западными, не повлияло на качество обслуживания клиентов. Об этом информирует ТАСС пресс-служба российской компании.

Сообщается, что в акватории проходят восстановительные работы. При этом в «Ростелеком» повреждение подводного кабеля связывают с внешним воздействием.

До этого береговая охрана Финского залива на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) объявила, что они продолжают следить за выполнением закона об исключительной экономической зоне в акватории, где в настоящее время российское судно проводит ремонтные работы по устранению повреждений подводного кабеля.