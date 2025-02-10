Украинские власти рассчитывали, что Вашингтон также предоставит свои гарантии безопасности.

Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире NBC заявил, что уже на этой неделе в Европе пройдут обсуждения деталей мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Отмечается, что в них примут участие Государственный секретарь Марко Рубио, министр бороны Пит Хегсет, вице-президент Дэвид Вэнс и спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Американский чиновник напомнил, что Трамп готов действовать для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. Более того, при необходимости американский президент будет вводить тарифы и санкции в отношении России, чтобы убедить её представителей обсуждать завершение боевых действий. По его словам, всё это обсуждал Трамп с китайским лидером Си Цзиньпином, который подтвердил готовность помочь Вашингтону в завершении конфликта.

Уолтц акцентирует внимание на том, что вопрос гарантий безопасности для Украины должен лечь на плечи Европы. Таким образом, вероятнее всего, Вашингтон не будет обеспечивать Киеву какие-либо гарантии безопасности.

В то же время Соединённые Штаты Америки готовы обсудить с Киевом помощь Украине, возместив свои расходы путём заключения соглашения с украинскими властями о редкоземельных металлах, природных ресурсах, в частности нефти и газа. Американские власти в рамках такого партнёрства готовы предложить украинцам и свои ресурсы по соответствующей цене.