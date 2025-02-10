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Nacvark
Вопрос гарантий безопасности для Украины США возлагают на Европу
Украинские власти рассчитывали, что Вашингтон также предоставит свои гарантии безопасности.

Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире NBC заявил, что уже на этой неделе в Европе пройдут обсуждения деталей мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Отмечается, что в них примут участие Государственный секретарь Марко Рубио, министр бороны Пит Хегсет, вице-президент Дэвид Вэнс и спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог. 

Американский чиновник напомнил, что Трамп готов действовать для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. Более того, при необходимости американский президент будет вводить тарифы и санкции в отношении России, чтобы убедить её представителей обсуждать завершение боевых действий. По его словам, всё это обсуждал Трамп с китайским лидером Си Цзиньпином, который подтвердил готовность помочь Вашингтону в завершении конфликта.

Уолтц акцентирует внимание на том, что вопрос гарантий безопасности для Украины должен лечь на плечи Европы. Таким образом, вероятнее всего, Вашингтон не будет обеспечивать Киеву какие-либо гарантии безопасности.

В то же время Соединённые Штаты Америки готовы обсудить с Киевом помощь Украине, возместив свои расходы путём заключения соглашения с украинскими властями о редкоземельных металлах, природных ресурсах, в частности нефти и газа. Американские власти в рамках такого партнёрства готовы предложить украинцам и свои ресурсы по соответствующей цене.

#украина #сша #евросоюз
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