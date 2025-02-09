Об этом сообщает The New York Post, которые взяли интервью у американского президента на борту самолета Air Force One.

Издание The New York Post сообщает об эксклюзивном интервью с американским президентом Дональдом Трампом на борту самолёта Air Force One, в ходе которого он подтвердил проведение телефонного разговора с Владимиром Путиным. Политики обсудили российско-украинский конфликт.

В интервью Трамп подтвердил, что Путину «действительно небезразличны» потери и он хочет прекратить это. При этом американский президент утверждает, что у него есть конкретный план по завершению боевых действий, который он надеется реализовать как можно быстрее. Политик отказался уточнять, сколько именно он разговаривал с российским коллегой.

Дональд Трамп также в очередной раз заявил, что экс-президент Джо Байден был «позором для страны» и если бы республиканец занимал пост главы государства, то российско-украинского конфликта не было бы.

Во время интервью к Трампу подошёл советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, которому американский президент сказал: «Давайте начнём эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. С обеих сторон. По всему полю боя».

Помимо этого Дональд Трамп сообщил о намерениях заключить с Киевом сделку о совместной добыче редкоземельных ресурсов. В материале The New York Post стоимость сделки оценивается в 500 миллионов долларов, хотя, стоит отметить, что сумма слишком малая, учитывая объём вложенных Вашингтоном средств в оказание помощи Украине. Со своей стороны Соединённые Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.