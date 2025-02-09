На этот счёт уже успели высказаться МИД, Минобороны и спикер парламента страны.

Известно, что Соединённые Штаты Америки готовы взять под свой контроль сектор Газа, проведя операцию по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, а также расчистив анклав от руин. В то же время американский президент Дональд Трамп не желает финансировать восстановление анклава, как и отправлять туда свои войска, хотя всё-таки не исключает последнее. Нюанс в том, что его план предполагает переселение палестинцев из сектора Газа в другие арабские страны.

Спикер Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, чьи слова приводит Anadolu, заявил, что не поддерживает предложение Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа. Он подчеркнул, что это является лишь мечтой американского президента, которая неосуществима. Турецкий политик призвал все страны, чтящие права человека, демократию и суверенное равенство государств, сказать «стоп» предложению Дональда Трампа и не допустить его воплощения в жизнь. По его словам, ни одна сила в мире не способна очистить палестинские земли от палестинцев, вне зависимости от того, какая военная или политическая помощь стоит за ними.

Министр обороны страны Зеки Актюрк аналогично выступает против данного предложения. Он отмечает, что Израиль пытается путём «политики аннексии» выселить палестинцев с их земель, воспрепятствовав их праву на возвращение обратно.

Ранее Министр иностранных дел страны Хакан Фидан также не поддержал идею американского президента, объяснив, что сама суть ближневосточной проблемы началась как раз таки из-за перемещения палестинцев. Он добавил, что в Анкаре настаивают на предоставлении палестинцам права на своё государство, ведь только так можно завершить проблему.