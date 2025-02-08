По его словам, ответные меры могут быть предприняты в течение нескольких часов.

Американский президент Дональд Трамп после своего избрания анонсировал введение пошлин на импорт из ряда стран, в частности государств Европейского союза. Политик недоволен тем, что торговый баланс с Соединёнными Штатами Америки не соблюдается: американцы больше закупают иностранных товаров, а иностранные партнёры меньше закупают американских товаров. График торгового баланса США - вхождение в отрицательные значения после 90-х

Примечательно, что при первом сроке Трампа ситуация продолжала ухудшатсяКанцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что мировой экономике нужно меньше торговых барьеров. По его словам, глобализация способствовала росту благосостояния во всём мире, в частности в Германии, которая выигрывает от этого из-за своей экспортной промышленности.

Немецкий канцлер считает, что сложившаяся ситуация должна сохраняться впредь. Он выступает за то, чтобы Европейский союз держался вместе и ясно дал понять о готовности действовать. При этом Шольц акцентирует внимание на том, что он не угрожает ответными пошлинами Вашингтону, поскольку полагается на сотрудничество, а не конфронтацию. Тем не менее, если всё-таки Соединённые Штаты Америки введут пошлины на импорт товаров из Европы, то, как утверждает Олаф Шольц, в Европейской комиссии способны отреагировать на это в течение нескольких часов. Каким именно образом - не уточняется.