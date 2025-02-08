Трамп принял такое решение по причине того, что аналогичным образом Байден лишил его доступа к секретной информации в 2021 году.

В Соединённых Штатах Америки статус президента даже по окончанию каденции накладывает определённое бремя, ответственность и привилегии. Так, например, все лица, занимавшие должность американского президента, имеют доступ определённого уровня к секретной информации, а также право на охрану сотрудниками Секретной службы. Что касается информации от разведслужб, делиться ей с экс-президентом необязательно, но принято считать «любезностью», которая позволяет предшественнику дать совет своему преемнику на должности.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что его администрация немедленно отзывает все допуски экс-президента Джо Байдена к секретной информации. В связи с этим все брифинги, в ходе которых сотрудники разведывательных служб делятся информацией с экс-президентом, теперь проводиться не будут.

Трамп напомнил, что в 2021 году заступивший в должность Джо Байден лишил его допуска к секретной информации, тем самым создав соответствующий прецедент. Справедливости ради, тогдашний президент действительно принял такое решение, задавшись вопросом: «В чём ценность для него разведывательного брифинга? Какое это может иметь влияние, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать».

Дональд Трамп указал и на имеющиеся у Джо Байдена проблемы с памятью, которые не позволяют доверять ему конфиденциальную информацию даже в «лучшие годы». Примечательно, что разница в возрасте политиков составляет всего лишь четыре года.