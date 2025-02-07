Из 10 тысяч сотрудник своё рабочее место сохранят менее 300.

Известно, что американское правительство приостановило большинство программ USAID, а компетентные органы продолжают ревизию всей деятельности агентства. Официальный сайт и аккаунт агентства в социальной сети X (бывший Twitter) недоступны, временным администратором ведомства назначен Государственный секретарь Марко Рубио, который критикует USAID за отказ от сотрудничества с Государственным департаментом и препятствованию его работе.

Издание Reuters узнало о планах администрации Дональда Трампа провести массовое сокращение сотрудников USAID, которое предусматривает увольнение 97% штата. Своё рабочее место сохранят только 294 человек из 10 тысяч работавших. Так, например, в африканском бюро будет работать только двенадцать человек, а в азиатском - восемь.

Экс-администратор USAID Брайан Этвуд (1993 - 1999) назвал «возмутительным» массовое сокращение, акцентируя внимание на том, что это фактически ликвидирует агентство.

Впрочем, как уже говорил ранее Марко Рубио, в Вашингтоне не против оказания иностранной помощи, но только при условии, если оказываемая поддержка соответствует национальным интересам Соединённых Штатов Америки. Программы «благотворительности» для иностранных государств в Госдепартаменте исключают. Таким образом, вероятнее всего, USAID продолжит свою работу уже в меньших масштабах и, соответственно, с меньшим штатом сотрудников.