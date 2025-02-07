Предполагается, что из-за перегруженности аэропорта диспетчеры работают в состоянии повышенного стресса.

Ближе к концу января недалеко от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла авиакатастрофа, в ходе которой пассажирский самолёт American Airlines столкнулся с военным вертолётом UH-60 Black Hawk. Тогда американский президент Дональд Трамп назвал военный вертолёт виновным в инциденте. Тем не менее, он заверил, что у Соединённых Штатов Америки нет проблем с авиабезопасностью.

Издание Reuters, ознакомившись с полученным письмом Федерального авиационного управления (FAA), пишет, что ведомство на фоне произошедшей авиакатастрофы дало распоряжение сократить количество рейсов в аэропорту имени Рональда Рейгана, чтобы устранить проблему с безопасностью. Речь идёт о сокращении рейсов с 28 до 26 в час, что отразится на средних задержках: время ожидания увеличится с 40 до 50 минут.

По данным издания, компетентные органы выразили обеспокоенность в связи с тем, что диспетчеры были вынуждены работать в состоянии повышенного стресса. Отмечается, что сокращение количества рейсов предоставит диспетчерской службе больше времени для дополнительной координации.

Ещё в начале февраля издание Associated Press писало о том, что пилоты и эксперты предупреждали об угрозе авиакатастрофы в аэропорту имени Рональда Рейгана, учитывая чрезмерно перегруженное воздушное пространство.