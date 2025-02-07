Информацию подтвердили в пресс-службе Военно-воздушных сил Украины.

Ещё летом 2024 года Франция объявила о запланированной поставке Украине французских истребителей Mirage 2000-5, в то время как страна уже получила первую партию американских самолётов F-16.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что обещанные французские истребители начали прибывать на украинские территории. По его словам, 6 февраля в страну прибыл первый самолёт с украинскими пилотами на борту, которые в течение нескольких месяцев проходили обучение во Франции.

Помимо этого, министр обороны Украины объявил о прибытии на украинские территории уже третьей партии американских истребителей F-16, поставляемых Нидерландами. Отмечается, что уже вскоре самолёты приступят к выполнению боевых задач и усилят оборону, то есть, вероятнее всего, их будут применять для отражения ракетных атак, как и было ранее.

Факт получения истребителей Mirage 2000-5 и F-16 также подтвердили в пресс-службе Военно-воздушных сил Украины. Несмотря на малую численность поставленных французских самолётов, они могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG.