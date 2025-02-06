Туск отреагировал коротким видео, где играет в настольный теннис.

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский уведомил о начатом прокуратурой страны расследовании в отношении премьер-министра Дональда Туска, членов его правительства, судей, прокуроров спикеров и депутатов парламента от правящей «Гражданской коалиции». Правоохранительные органы расследуют деятельность чиновников на якобы причастность к совершению государственного переворота.

Председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский отреагировал на заявление Свенчковского, отметив, что приветствует инициированное против польского правительства расследование.

Сам премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на предъявленные обвинения, опубликовав видео, где он играет в настольный теннис. За кадром главу польского правительства информируют о том, что его деятельность расследуют на факт возможного государственного переворота, но он отвечает: «Спокойно. У нас здесь серьёзные дела. Займёмся этим позже».

Ярослав Качиньский возмутился опубликованным видео, выразив надежду, что когда-то придёт время, когда Туск и его сторонники перестанут глумиться.