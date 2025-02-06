Речь идёт о встрече, произошедшей осенью 2024 года.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что осенью 2024 года, когда Владимир Зеленский провёл встречу с тогда ещё кандидатом в американские президенты Дональдом Трампом, тот назвал Украину хорошим местом для развития недвижимости. Отмечается, что особенно он выделил портовый город Одесса на юге страны, посчитав его хорошим место для инвестиций.

В материале издания акцентируется внимание на том, что Дональд Трамп неоднократно говорит о внешней политике в контексте недвижимости. В пример приводится его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху летом 2024 года. Тогда американский политик оценил сектор Газа, назвав его «первоклассной недвижимостью» и предложил израильскому коллеге подумать, какие гостиницы могут быть построены в анклаве. Примечательно, что сейчас Трамп рассматривает сектор Газа лишь как руины, которые подлежат сносу и полному восстановлению в течение 10 - 15 лет, указывая на готовность Вашингтона установить свой долгосрочный контроль над регионом для его воплощения в «Ривьеру Ближнего Востока».

Всё это, как пишет The Wall Street Journal, говорит о том, что Дональд Трамп в политике опирается на свой опыт бизнесмена и застройщика, видя в мире полотно, на котором можно расширить влияние Соединённых Штатов Америки.