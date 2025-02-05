Американский президент подписал указ, предусматривающий меры максимального давления на Тегеран.

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что иранские учёные слишком близко подошли к разработке ядерного оружия. При этом он подтвердил приверженность к заключению с Тегераном соглашения, которое урегулирует отношения между странами по этому и другим вопросам. Он также не против проведения переговоров с иранским правительством.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли Соединённые Штаты Америки ограничить доступ иранской нефти на международный рынок, Трамп ответил утвердительно: «У нас есть право это делать».

Дональд Трамп отреагировал и на сообщения средств массовой информации, которые писали о намерениях высшего иранского руководства ликвидировать его ещё на этапе предвыборной гонки. Политик заверил, что если бы Тегеран действительно думал о его устранении, то «их стёрли бы с лица земли».

Трамп также подписал указ, предусматривающий продолжение старой политики по оказанию максимального давлению на Иран. Американский президент выразил надежду, что ему не придётся слишком часто прибегать к таким мерам, назвав подписанный указ «слишком жёстким для Ирана».