Американский президент считает, что анклав может перестроить за 10-15 лет.

Издание Reuters, ссылаясь на источники в администрации Дональда Трампа, пишет, что американский президент призывает снести сектор Газа, поскольку считает «бесчеловечным» идею того, чтобы в анклаве продолжали жить люди, учитывая непригодность условий для жизни. Его позиция идёт вразрез мнению экс-президента Джо Байдена, который называл недопустимым массовое переселение палестинцев.

В материале издания уточняют, что Трамп считает возможным переселение палестинцев в другие страны, в частности в Иорданию и Египет, где они будут проживать до восстановления сектора Газа, на которое уйдёт от 10 до 15 лет. В арабских странах с таким предложением, очевидно, не согласны, поскольку им придётся столкнуться с большой волной мигрантов. До сих пор остаётся непонятным и то, кто будет финансировать восстановление анклава.

Ранее специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф по итогам своего визита в сектор Газа уже говорил о том, что на его восстановление понадобится до 15 лет. Изначально американские власти рассчитывали, что с этим можно управиться всего за пять лет, но только на расчистку местности от руин уйдут годы. По всей видимости, американский президент солидарен с мнением своего спецпредставителя.