По его словам, там будут размещать особо опасных нелегальных мигрантов.

Американский президент Дональд Трамп в рамках своей новой миграционной политики объявил, что 29 января 2025 года (по местному времени, то есть уже 30 января 2025 года по московскому времени) подпишет указ о создании миграционного центра на базе тюрьмы в Гуантанамо. В ней будут содержать до 30 тысяч задержанных нелегальных мигрантов.

Трамп подчеркнул, что поручит министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку нового учреждения на Кубе. По его словам, в новой тюрьме для нелегальных мигрантов будут размещать тех, кто выделился особо опасными преступлениями. Прибытие заключённых в тюрьмуТюрьма в Гуантанамо размещена на территории одноимённой военно-морской базы на территории Кубы. В ней американские власти содержат особо опасных заключённых. Пенитенциарное учреждение известно нарушением прав человека и проводимыми спецслужбами пытками для получения информации. Демократические силы неоднократно пытались закрыть данную тюрьму, но республиканцы настаивали на обратном, в частности Дональд Трамп, отменивший в 2018 году решение экс-президента Барака Обамы о закрытии учреждения.

Примечательным является то, что действующий министр обороны страны Пит Хегсет проходил службу на базе в Гуантанамо.