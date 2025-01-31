Анклав непригоден для жизни - считает дипломат.

Специальный посланник президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф по итогам своей поездки в сектор Газа в разговоре Axios заявил, что восстановление анклава может занять от 10 до 15 лет. Он подчеркнул, что изначально складывалось впечатление о возможности восстановить анклав всего за пять лет, но это не соответствует действительности.

По словам американского дипломата, от Газы ничего не осталось и север анклава попросту непригоден для жизни. Уиткофф отметил, что палестинцы едут на север анклава, чтобы вернуться в свои дома и посмотреть на их состояние, но в конечном итоге разворачиваются и возвращаются обратно, поскольку там нет ни воды, ни электричества. Он назвал «поразительным» ущерб, который был нанесён городу. В то же время нанесённые Газе разрушения дипломат он назвал «неизбежным».

Axios акцентируют внимание на том, что Стивен Уиткофф является первым американским официальным лицом, которое решилось посетить сектор Газа. Дипломат инспектировал ситуацию в анклаве, наблюдая за ней с земли и с воздуха. При этом инспекцию проводил он с израильских позиций.

Сам Уиткофф объясняет, что его визит в сектор Газа является важным в рамках соглашений между Израилем и ХАМАС. Во время своего визита он убедился, что меры по обеспечению безопасности вдоль Филадельфийского коридора работают гораздо лучше, чем он ожидал. Однако по восстановлению анклава никакого оптимизма: только снос и вывоз мусора займёт пять лет, а улицы небезопасны из-за неразорвавшихся боеприпасов.

Стоит напомнить, что Стивен Уиткофф до вхождения в состав администрации президента Дональда Трампа занимался инвестициями и недвижимостью, а также входил в состав исполнительного комитета Совета по недвижимости Нью-Йорка.