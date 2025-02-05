При этом он считает, что за столом переговоров должны быть США, Европа, Украина и Россия.

Владимир Зеленский в разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом прокомментировал дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта, подтвердив, что в Киеве хотят завершения горячей фазы боевых действий.

По словам украинского политика, он готов сесть за один стол переговоров с Владимиром Путиным, если это единственный способ завершить конфликт. При этом он настаивает на том, что за столом переговоров должны быть Соединённые Штаты Америки, Европа, Россия и Украина в сильной позиции.

Зеленский акцентирует внимание на том, что в Киеве адекватные люди, которые не могут позволить ещё миллионам человек погибнуть ради результата (возвращения территорий к границам 1991 года), которого может даже не выйдет достигнуть. Примечательно, что, несмотря на всё сказанное, украинский президент считает, что Украина сейчас в гораздо лучшем положении, чем в 2022 году.

Что касается гарантий безопасности, лучшим вариантом Владимир Зеленский видит членство Украины в НАТО, подчёркивая, это также гарантирует ненападение Киева на Россию.

Ранее Владимир Зеленский говорил о готовности перейти к переговорам с Россией сразу после встречи с Дональдом Трампом. О прямой встрече Зеленского и Трампа пока речи не идёт, но известно, что в середине февраля в Киев приедут представители его администрации.